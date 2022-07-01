Мадрид, 1 июля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Вопрос введенных против Анкары американских санкций не обсуждался в ходе встречи президентов США и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена в Мадриде. Об этом турецкий лидер сообщил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Александр Горбаруков @ ИА REGNUM Эрдоган

Вместе с тем он признал, что в рамках переговоров между министрами иностранных дел двух стран «наметились позитивные сдвиги».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что группа представителей Турции отправится в США для решения вопроса поставок Анкаре американских истребителей F-16.

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