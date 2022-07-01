Чебоксары, , 07:10 — REGNUM Чуть документов о строительстве оборонительных рубежей в Чувашии может храниться в Центральном архиве Министерства обороны. И работу по выявлению сведений о данном периоде Великой Отечественной войны можно расширить. Данный вопрос был поднят в Чебоксарах на встрече главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова с директором Государственного исторического архива Чувашии Галиной Ертмаковой.

Галина Ертмакова, Модест Колеров, Федор Козлов и Валентина Андреева https://giachr.kaisa.ru/

Участники встречи также стали замглавного редактора федерального информационного агентства Валентина Андреева и замдиректора исторического архива Федор Козлов. Главной темой обсуждения стала история Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в Чувашии в 1941–1942 годах для защиты промышленных центров от врага в случае прорыва обороны Москвы. Этот период долгое время оставался малоизученным, а многие документы — засекреченными. Данная тема получила развитие после объявления в Чувашии 2021 года — Годом трудового подвига строителей оборонительных рубежей, в рамках которого был рассекречен большой массив документов. Руководителями было наложено сотрудничество в области изучения и популяризации архивных документов.

Большое внимание в ходе разговора Модеста Колерова с Галиной Ертмаковой было уделено выявлению в фондах Центрального архива Министерства обороны России сведений по истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии. Архивисты отмечают, что ещё в декабре 1949 годв в соответствии с распоряжением Главного архивного управления СССР часть документов из фондов чувашского архива была переданаы в Центральный архив Министерства обороны СССР.

Участники встречи выразили уверенность, что малоизученный документальный массив поможет полностью сформировать представление обо всех аспектах строительства в те суровые годы.

Архивисты подчёркивают также, что одна из функций архива сегодня — популяризация и публикация архивных документов. Она направлена на то, чтобы документы «работали» и были востребованы, а не лежали мёртвым грузом на полках. И «главными помощниками» для архивистов названы средства массовой информации.

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