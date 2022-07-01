Скопье, , 07:33 — REGNUM В правительстве Северной Македонии 30 июня сообщили о поступлении окончательного официального текста предложения Франции, которое позволит снять болгарское вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский союз.

Северная Македония Juan Antonio Segal

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в правительстве пообещали, что предложение будет вынесено на широкое общественное обсуждение.

Тем не менее в оппозиции высказали сомнения относительно приемлемости предложения, тем более что его предыдущие версии предполагали уступки со стороны Скопье во вопросам языка и истории. Крупнейшая оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) до сих пор не получила текст предложения.

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