Скопье, 1 июля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 30 июня сообщили о поступлении окончательного официального текста предложения Франции, которое позволит снять болгарское вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский союз.

Juan Antonio Segal Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в правительстве пообещали, что предложение будет вынесено на широкое общественное обсуждение.

Тем не менее в оппозиции высказали сомнения относительно приемлемости предложения, тем более что его предыдущие версии предполагали уступки со стороны Скопье во вопросам языка и истории. Крупнейшая оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) до сих пор не получила текст предложения.