Екатеринбург, 1 июля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Жители микрорайона Уктус Екатеринбурга записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пишут СМИ. Екатеринбуржцы обеспокоены появлением новой дороги, которая должна соединить их район с Химмашем.

Дерево

Активисты недоумевает по поводу стоимости проекта, которая составляет около 800 млн рублей. По их словам, проект не рентабелен и может навредить экологии. Ради строительства дороги планируется спилить многовековые сосны. Жители Уктуса рискуют остаться без прогулочной зоны.

«Местные власти откровенно насмехаются над нами и не хотят идти навстречу, а мы не видим реально благого умысла в их действиях, только лишь корыстный», — заявили в обращении активисты.

Екатеринбуржцы в очередной раз подчеркнули, что дорога на Химмаш уже имеется и наилучшим решением проблемы может стать её ремонт. В таком случае не придется вырубать деревья и наносить вред экологии региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты уже выходили на митинг против появления новой дороги. Оказалось, что контракт на её строительство уже заключён.