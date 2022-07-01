Сеул, , 07:04 — REGNUM Samsung официально запустила для своих smart-телевизоров игровой сервис Gaming Hub, который она создавала совместно с Microsoft. Об этом 30 июня сообщает портал Wccftech.

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Платформа предоставляет геймерам доступ к облачной библиотеке Xbox Game Pass Ultimate, а также даёт им возможность пользоваться игровыми облачными потоковыми сервисами NVIDIA GeForce Now, Google Stadia и Utomik. Samsung отметила, что сервис Amazon Luna будет подключен к Gaming Hub позже.

Для справки: благодаря тому, что вышеупомянутые сервисы подключены к Gaming Hub, пользователи могут играть в требовательные игры прямо на smart-телевизорых Samsung. О том, что Samsung и Microsoft работают над проектом подобной облачной платформы ИА REGNUM сообщило 7 мая 2022 года.

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