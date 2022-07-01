Токио, , 07:04 — REGNUM Япония и США 29 июня провели совместные учения ВВС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Это следует из доклада японских ВВС, 1 июля опубликованного на сайте воздушных Сил самообороны.

Американские стратегические бомбардировщики B-1B в полёте

Из документа следует, что Япония предоставила для манёвров, направленных на «усиление потенциала японо-американского альянса», восемь истребителей F-15 и четыре истребителя F-2, США — два стратегических бомбардировщика B-1.

В комментарии агентства Kyodo отмечается, что этими действиями союзники также рассчитывали «направить России и Китаю сдерживающий сигнал».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе США, Япония и Южная Корея планируют провести совместные военные учения по перехвату баллистических ракет «Тихоокеанский дракон» (Pacific Dragon) у Гавайских островов.

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