На Урале иеромонах стал фигурантом дела о дискредитации российской армии
Верхотурье, Свердловская область, 1 июля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В отношении иеромонаха из Верхотурья Свердловской области возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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Уголовное дело
Поводом для возбуждения дела стал пост в социальных сетях от 30 марта, дискредитирующий российскую армию. Публикацию и страницу в соцсети уралец уже удалил.
Свою вину иеромонах отрицает. Ему может грозить лишение свободы сроком на полгода.