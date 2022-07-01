Верхотурье, Свердловская область, 1 июля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В отношении иеромонаха из Верхотурья Свердловской области возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Business-class.su Уголовное дело

Поводом для возбуждения дела стал пост в социальных сетях от 30 марта, дискредитирующий российскую армию. Публикацию и страницу в соцсети уралец уже удалил.

Свою вину иеромонах отрицает. Ему может грозить лишение свободы сроком на полгода.