Гонконг, Китай, , 06:58 — REGNUM Тропический шторм «Чаба» приближается к побережью китайской провинции Гуандун и специального административного района Гонконг, сообщили в гонконгской обсерватории.

Надвигающийся тайфун Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В связи с этим было выпущено предупреждение о тайфуне. Жителей региона призвали проверить их жилища и не приближаться к береговой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Коста-Рике начали эвакуацию населения из ряда районов в связи с приближением тропического шторма «Бонни».

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