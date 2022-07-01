Гонконг, Китай, 1 июля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Тропический шторм «Чаба» приближается к побережью китайской провинции Гуандун и специального административного района Гонконг, сообщили в гонконгской обсерватории.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Надвигающийся тайфун

В связи с этим было выпущено предупреждение о тайфуне. Жителей региона призвали проверить их жилища и не приближаться к береговой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Коста-Рике начали эвакуацию населения из ряда районов в связи с приближением тропического шторма «Бонни».