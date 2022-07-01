Тайшет, Иркутская область, , 06:57 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщает подробности о серьёзном пожаре, случившемся утром, 1 июля, в частном жилом доме в городе Тайшете.

Пожар в Тайшете МЧС

До прибытия подразделений из горящего дома мужчине, проживающему там, удалось спасти супругу и ребенка 2021 года рождения. Все они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. В доме также находился друг семьи, который пытался эвакуироваться самостоятельно, но получив отравление угарным газом, потерял сознание и остался внутри.

На момент прибытия подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем. Тело погибшего было обнаружено в одной из комнат у окна.

В 8:42 местного времени открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 64 квадратных метра.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Условием его развития — позднее обнаружение, травмирования людей и гибели мужчины — состояние сна. К месту были направлены четыре единицы техники, 10 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, за 28 июня на территории Иркутской области произошло 29 пожаров, из них шесть — в жилых домах, пять — в хозяйственных постройках, по одному — в многоквартирном жилом доме, административном здании, на складе.

Читайте также: Иркутские спасатели обеспокоены увеличением числа пожаров