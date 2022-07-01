Екатеринбург, 1 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выпускники гимназии №9 всё же исполнили песню «Владивосток 2000» группы Мумий Тролль. Видео размещено в соцсетях.

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На записи видно, как ведущий называет песню пусть и не самой лучшей из прозвучавших на выпускном вечере, но наиболее раскрученной. Он также добавил, что она не про гранату, а про прощание. Затем под овацию выпускники исполнили песню.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее петь её на выпускном вечере запретило руководство гимназии. Но свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за выпускников.