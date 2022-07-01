Веллингтон, 1 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии внесли в список террористических организаций две ультраправые группировки из США — Proud Boys и The Base, передает телеканал Television New Zealand.

Новая Зеландия

По его данным, эти организации внесли в перечень из 22 террористических группировок, запрещенных на новозеландской территории. Решение обосновывалось тем, что эти группировки демонстрируют стремление к насилию и политическому террору.

Ранее издание New Zealand Gazette опубликовало сообщение комиссара полиции Новой Зеландии Эндрю Костера, в котором говорилось об отнесении вышеупомянутых организаций из США к террористическим. Теперь за причастность к деятельности этих группировок в Новой Зеландии грозит уголовная ответственность.