Новосибирск, , 06:56 — REGNUM Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер был арестован Советским районным судом Новосибирска по делу о госизмене. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба управления судебного департамента региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что судом в отношении Колкера была избрана мера пресечения в виде помещения под стражу до 29 августа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

По предварительной информации, учёный был задержан утром 30 июня в больнице, где он проходил лечение: Колкеру диагностировали четвёртую стадию рака. Его подозревают в передаче ценных секретных сведений спецслужбам Китая. В квартире Колкера прошли обыски, была изъята вся техника.

Сын учёного Максим Колкер, утверждает, что Колкер-старший довольно часто выступал с лекциями в Китае на различных конференциях. При этом по словам сына, абсолютно все доклады были заверены специальных отделениях как не содержащие гостайны, а с учёным везде был везде сотрудник ФСБ, который сопровождал его при поездках в Китай и в обязательном порядке присутствовал при выступлениях Колкера. По словам родственников учёного, его делом уже занялись правозащитники.

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