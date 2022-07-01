Пекин, 1 июля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Согласно официальному уведомлению, Китай будет субсидировать свои нефтеперерабатывающие заводы и приостановит повышение внутренних цен на топливо, если мировые цены на нефть превысят $130 за баррель, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Этот шаг обеспечит стабильные поставки топлива, облегчит нагрузку на перерабатывающие предприятия и потребителей и снизит эксплуатационные расходы реального сектора экономики, говорится в уведомлении, опубликованном совместно Министерством финансов и Национальной комиссией по развитию и реформам.

Первоначально политика будет действовать в течение двух месяцев, в то время как дополнительные уведомления будут выпущены, если цены на нефть будут стабильно превышать $130, заявили власти.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования Китай будет корректировать внутренние цены на нефтепродукты, когда международные цены на нефть изменятся более чем на 50 юаней (около $7,46) за тонну бензина и дизельного топлива в течение 10 рабочих дней. Однако этого не произойдет, если международные цены опустятся ниже минимального уровня в $40 или выше верхнего уровня в $130 за баррель.