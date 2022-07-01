Москва, , 06:59 — REGNUM Арбитраж Москвы 9 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение искового заявления от Министерства обороны России к ОАО «Пиро-Росс», которое работает в зрелищно-развлекательной сфере. Ведомство пытается взыскать 29 233 604,17 рубля, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление в суд поступило 24 июня, а 28 июня его приняла судья Архипова. Подробности спора пока не обнародовались.

Из выписки ЕГРЮЛ известно, что в отношении подмосковной компании «Пиро-Росс», выступающей в споре ответчиком, в конце апреля 2022 года в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение. По открытым данным, юрлицо, работающее с 1994 года, было поставщиком более 400 госконтрактов, например, с ним заключался контракт на организацию в 2020 году в Талдомском городском округе праздничного фейерверка, посвящённого празднованию 75-годовщины Победы. Схожие контракты заключались и с другими муниципалитетами.

Напомним, ранее военное ведомство также обратилось с претензиями к «ОДК-Кузнецов» (Объединенная двигателестроительная корпорация). Сумма в деле, которое рассмотрят в августе 2022 года, составляет более 237 млн рублей.