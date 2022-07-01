Элиста, 1 июля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Элисте возбуждено два уголовных дела после убийства годовалого ребёнка. Подробности жуткого преступления ИА REGNUM раскрыли в республиканском управлении СК России.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Тело мальчика было обнаружено в одном из домовладений вечером 30 июня. С места происшествия изъяты топор и иные предметы, имеющие значение для следствия. Следователи допросили свидетелей.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан родственник погибшего ребёнка, 1970 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности органов профилактики (ч. 2 ст. 293 УК РФ), так как семья состояла на учёте.

ИА REGNUM сообщало, что в Элисте организована прокурорская проверка после убийства годовалого ребёнка.