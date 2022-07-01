Якутск, , 07:02 — REGNUM Особые камеры в Якутии будут выявлять тех, кто находится в автомобиле, не пристегнувшись ремнём безопасности. Таким образом в регионе намерены усилить контроль за соблюдением правил безопасности дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе управления автомобильных дорог республики.

Камера видеонаблюдения (сс) OpenClipart-Vectors

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«Как свидетельствует анализ дорожно-транспортных происшествий наиболее тяжкие последствия регистрируются в тех случаях, когда водители и пассажиры не применяют средства пассивной безопасности, т.е. ремни безопасности. Сам по себе ремень безопасности не предотвращает ДТП, но его действие направлено на смягчение последствий свершившегося дорожно-транспортного происшествия, особенно тяжести травм, получаемых водителем и пассажирами», — подчеркнули в ведомстве.

Особые камеры начнут работать с 4 июля. Штрафы за себя и за пассажиров будут получать собственники транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области комплексы фотовидеофиксации начали массово внедрять функцию по распознаванию непристегнутых ремней безопасности в апреле. По статистике ГИБДД, за три месяца 2022 года на участках дорог в Подмосковье, где были установлены камеры контроля применения ремней, ДТП с летальным исходом не зафиксированы.