Скопье, , 07:18 — REGNUM Глава македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски вечером 30 июня заявил, что предложение Франции по урегулированию отношений Северной Македонии и Болгарии станет «нокаутом» для македонской дипломатии. Политик призвал правительство опубликовать предложение Франции.

Християн Мицкоски European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик отметил, что в случае, если бы это предложение было хорошо, оно не было бы «немедленно» принято болгарским парламентом.

Мицкоски ответил на призыв премьер-министра Албании Эди Рамы принять французское предложение риторическим вопросом — откуда он знает, что предложение соответствует интересам Северной Македонии, если переговоры глава МИД Северной Македонии албанец Буяр Османи вел не советуясь с его партией.

Напомним, предложение Макрона призвано гарантировать снятие болгарского вето и начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Македонии: отредактированное предложение Макрона лучше изначального