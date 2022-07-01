Челябинск, 1 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники ГИБДД нашли водителя неисправной маршрутки, пассажирам которой пришлось покидать её через окно. Об этом информируют СМИ.

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По данным издания «Первое областное», ему 31 год. В отношении него составили два административных протокола. Также данного перевозчика дополнительно проверят.

Как сообщало ИА REGNUM, у транспортного средства заклинило дверь и поэтому пассажирам пришлось выходить через окно. На это отреагировал губернатор области Алексей Текслер, который пообещал продолжить обновление общественного транспорта в Челябинске и области.