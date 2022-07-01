Анадырь, 1 июля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Угольных Копях на Чукотке строят инфекционный корпус на 15 коек.

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«Это первый проект, который реализуем в рамках государственно-частного партнёрства в здравоохранении. Инвестор — компания «Авивир», а подрядчик — компания «ЧукотСоцСтрой» — резидент преференциального режима Арктической зоны РФ», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Для стройки из Владивостока завозят материалы и технику. Откроют отделения КТ, УЗИ и лабораторной диагностики с современным оборудованием.

«Здание из быстровозводимых конструкций, поэтому строительные работы планируем завершить к 1 ноября», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство поликлиники началось в Гагаринском округе Якутска. Она будет функционировать при городской больнице №2.