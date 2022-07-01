Пекин, 1 июля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Конференция по сотрудничеству в области науки и технологий Global Future Innovation Cooperation прошла в Пекине с 29 по 30 июня, сообщает в Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT), передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Конференция на тему «Технологии открывают будущее, инновации ведут к развитию» организована совместно несколькими организациями, в том числе CCPIT, Всекитайской федерацией промышленности и торговли, Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию.

Конференция состояла из церемонии открытия, пленарного заседания, тематического форума и других мероприятий, посвященных различным темам, таким как цифровая торговля, интеллектуальное производство и автономное вождение.

На конференции, проходящей как онлайн, так и оффлайн, было опубликовано несколько исследовательских докладов, в которых анализируется развитие научно-технических инноваций в Китае и их будущие тенденции. Для участия в конференции были приглашены представители международных организаций, известные ученые и лидеры отрасли.