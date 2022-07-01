Ульяновск, 1 июля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области расследовалось ещё одно уголовное дело, где жертву убили со второй попытки. Орудием преступления в обоих случаях стал нож, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Под уголовное преследование попал 46-летний житель Димитровграда. Правоохранители установили, что вечером 24 февраля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Димитровграде, он нанёс несколько ножевых ранений своей 39-летней супруге — удары пришлись в область правого бедра и голени. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.

В ходе следствия также установили, что 15 февраля фигурант уголовного дела также напал на женщину, ударив её ножом в ногу, однако тогда она за медицинской помощью не обращалась.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Решением суда ему назначено девять лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве. В обоих случая жертвой был супруг фигурантки уголовного дела, а орудием преступления — нож.

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