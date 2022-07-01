Красноярск, 1 июля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. На территории Красноярского края продолжает снижаться активность природного очага клещевых инфекций. Об этом в своём телеграм-канале 1 июля сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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По его словам, уменьшается количество присасываний клещей. За последнюю неделю зарегистрировано 640 обращений в медицинские организации.

С начала сезона в Красноярском крае в медорганизации обратились 10 310 пострадавших от укусов клещей. Это ниже среднемноголетних значений, подытожил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области растет число пострадавших от укусов клещей.

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