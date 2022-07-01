Элиста, 1 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Элисте организована прокурорская проверка после убийства годовалого ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

Согласно информации, которой располагает ведомство, годовалый ребёнок погиб от побоев. Мальчик воспитывался в семье, состоящей на учёте в органах профилактики. На месте трагедии побывал прокурор города Илья Ногин.

«Прокуратура незамедлительно организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве мальчика.