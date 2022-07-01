Пекин, 1 июля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Число субъектов рынка, зарегистрированных в Китае, к концу мая составило 159 млн, сообщил в среду главный регулятор рынка страны, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Это число было на 3,6% больше по сравнению с концом 2021 года, сообщило Государственное управление по регулированию рынков (SAMR). Администрация запустила кампанию, чтобы помочь микро, малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям снизить затраты и повысить качество своих продуктов и услуг, говорится в сообщении SAMR.

К настоящему времени кампания охватила более 18 000 предприятий, более 90% из которых составляли микро, малые и средние фирмы.

Согласно отчету, опубликованному Канцелярией Национальной ведущей группы по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности и контрафакцией, благодаря улучшениям в области защиты прав интеллектуальной собственности и бизнес-среды в Китае за последние десять лет число субъектов рынка увеличилось на 100 млн в стране.