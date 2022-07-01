Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Негласная миссия в Каракас спецпосланника президента США по делам заложников Роджера Карстенса и американского посла в Боливарианской Республике Джеймса Стори, который в последние годы работал из Колумбии, завершилась провалом — добиться освобождения задержанных в Венесуэле американцев они не смогли. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США 30 июня сообщает телекомпания CNN.

Николас Мадуро Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что хотя беседа членов американской делегации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро «была конструктивной», она не привела к желаемому результату. По его словам, Вашингтон продолжит добиваться освобождения всех задержанных в Венесуэле граждан США.

представитель Госдепа «Мы будем продолжать настаивать на немедленном и безоговорочном освобождении всех незаконно задержанных американцев в Венесуэле при любой возможности».

По данным телекомпании, в Венесуэле в настоящее время задержаны не менее восьми граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла делегация из США, с которой проводит переговоры председатель Национальной ассамблеи (парламента) Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

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