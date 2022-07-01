Вашингтон, 1 июля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Негласная миссия в Каракас спецпосланника президента США по делам заложников Роджера Карстенса и американского посла в Боливарианской Республике Джеймса Стори, который в последние годы работал из Колумбии, завершилась провалом — добиться освобождения задержанных в Венесуэле американцев они не смогли. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США 30 июня сообщает телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Чиновник отметил, что, хотя беседа членов американской делегации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро «была конструктивной», она не привела к желаемому результату. По его словам, Вашингтон продолжит добиваться освобождения всех задержанных в Венесуэле граждан США.

представитель Госдепа «Мы будем продолжать настаивать на немедленном и безоговорочном освобождении всех незаконно задержанных американцев в Венесуэле при любой возможности».

По данным телекомпании, в Венесуэле в настоящее время задержаны не менее восьми граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла делегация из США, с которой проводит переговоры председатель Национальной ассамблеи (парламента) Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

Читайте также: Макрон не знает, за что хвататься: о поставках нефти из Венесуэлы