Делегация США в Венесуэле не смогла освободить задержанных американцев
Вашингтон, 1 июля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Негласная миссия в Каракас спецпосланника президента США по делам заложников Роджера Карстенса и американского посла в Боливарианской Республике Джеймса Стори, который в последние годы работал из Колумбии, завершилась провалом — добиться освобождения задержанных в Венесуэле американцев они не смогли. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США 30 июня сообщает телекомпания CNN.
Чиновник отметил, что, хотя беседа членов американской делегации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро «была конструктивной», она не привела к желаемому результату. По его словам, Вашингтон продолжит добиваться освобождения всех задержанных в Венесуэле граждан США.
По данным телекомпании, в Венесуэле в настоящее время задержаны не менее восьми граждан США.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла делегация из США, с которой проводит переговоры председатель Национальной ассамблеи (парламента) Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
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