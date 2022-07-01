Веллингтон, , 06:39 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки зафиксировали 6984 случая локального распространения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также 211 инфицированных прибыли на новозеландскую территорию из-за границы. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 338 446 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 417 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них семеро помещены в отделения реанимации или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.