Веллингтон, 1 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки зафиксировали 6984 случая локального распространения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Также 211 инфицированных прибыли на новозеландскую территорию из-за границы. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 338 446 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 417 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них семеро помещены в отделения реанимации или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.