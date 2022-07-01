Ульяновск, 1 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается очередное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

По данным ведомства, 1 июля ближайшие часы с сохранением до конца дня местами по области ожидается сильный дождь. В связи с этим объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Ранее в Ульяновском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировали, что в конце рабочей недели (27 июня — 3 июля) возможны кратковременные дожди. Среднемесячная температура воздуха будет ниже многолетних значений на 4-7 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, напоминая, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёлты уровень опасности объявлялся в Ульяновской области 27 июня из-за грозы с сильным ветром.