Якутск, , 06:45 — REGNUM В Якутии на территории Крайнего Севера начал работать первый в России модульный центр обработки данных, который может работать при температуре воздуха до — 60 градусов. Новый МЦОД создан компанией GreenMDC специально для работы в условиях Крайнего Севера, сообщил IXBT. MARKET.

Цифровая экономика D-russia.ru

Читайте также: Центр обработки данных закрепит за Якутией статус цифровой республики

Оборудование всесторонне адаптировано к работе в экстремальных условиях. В нём использовались особые материалы, кондиционеры с зимними комплектами, специальная система вентиляции. Для адаптации центра к арктическим условиям в стандартную конфигурацию внесли более 50 конструктивных изменений.

МЦОД будет управлять всеми информационными потоками в Якутии и сможет хранить большие объёмы информации. Оборудование установили в рамках проекта по информатизации государственных структур, оно поможет развивать оказание цифровых услуг в регионе.

В центре уже разместили информационные ресурсы государственной власти и подведомственных учреждений, портал госуслуг Якутии, систему оперативного мониторинга обстановки при возникновении ЧС, колл-центр единого номера 122, централизованную облачную систему финансово-хозяйственной деятельности, систему электронного документооборота. МЦОД также будут пользоваться резиденты ИТ-парка и коммерческие компании.

Как сообщало ИА REGNUM, модульный дата-центр для хранения и обработки информации (ЦОД) в Якутии открыли в мае. Все основные системы разработаны на базе российского программного обеспечения специально для Крайнего Севера.