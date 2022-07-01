Пекин, 1 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Китайские регулирующие органы опубликовали план действий по повышению энергоэффективности в промышленности, в котором подробно изложены основные цели и задачи по оптимизации энергетической структуры, поскольку страна предпринимает последовательные шаги по стимулированию зеленых преобразований, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

К 2025 году Китай намерен добиться всестороннего повышения энергоэффективности основных промышленных секторов, существенного повышения энергоэффективности в ключевых областях, таких как центры обработки данных, и увеличения доли использования экологически чистой низкоуглеродной энергии, согласно плану, совместно опубликованному шестью правительственными ведомствами, включая Министерство промышленности и информационных технологий.

Согласно плану, к тому времени энергоэффективность в таких секторах, как черная металлургия, нефтехимия, цветные металлы и строительные материалы, достигнет передового международного уровня. К 2025 году Китай намерен сократить потребление энергии на единицу добавленной стоимости крупных промышленных предприятий страны с годовой выручкой более 20 млн юаней (около $2,99 млн) на 13,5% по сравнению с уровнем 2020 года.

Более ранние данные показали, что потребление энергии на единицу добавленной стоимости крупными промышленными предприятиями Китая в 2021 году снизилось на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, после 16% снижения в период 2016–2020 годов.