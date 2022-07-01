Элиста, 1 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Элисте обнаружено тело годовалого ребёнка. По подозрению в убийстве мальчика задержан 52-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

mosaic36 Убийство

По предварительной версии, 52-летний житель Элисты, знакомый матери ребёнка, нанёс мальчику телесные повреждения, не совместимые с жизнью. С места трагедии изъято предполагаемое орудие преступления — топор.

Известно, что мать мальчика с 2016 года состоит на профилактическом учёте. Женщина фактически не участвовала в воспитании, обучении и содержании своих детей. В сентябре 2021 года подразделением по делам несовершеннолетних УМВД России по Элисте в соответствующие органы был направлен материал на лишение женщины родительских прав.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».