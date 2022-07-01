Мадрид, 1 июля 2022, 06:58 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 30 июня на полях саммита НАТО в Мадриде заявил в интервью для македонского телеканала Сител, что в Скопье получили итоговую версию французского предложения по Северной Македонии, которая значительно превосходит первоначальный вариант.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски
Vlada.mk

По словам Пендаровски, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил ему, что в тексте предложения для Болгарии и Северной Македонии будут сделаны поправки, которые значительно его улучшат.

Тем не менее документ с предложением до сих пор не был представлен общественности, а Пендаровски в продолжении своей речи заявил, что «не осмеливается повторять попытки прошлого», а потому воздержится от более конкретных суждений.

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