Мадрид, 1 июля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 30 июня на полях саммита НАТО в Мадриде заявил в интервью для македонского телеканала Сител, что в Скопье получили итоговую версию французского предложения по Северной Македонии, которая значительно превосходит первоначальный вариант.

Vlada.mk Президент Северной Македонии Стево Пендаровски

По словам Пендаровски, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил ему, что в тексте предложения для Болгарии и Северной Македонии будут сделаны поправки, которые значительно его улучшат.

Тем не менее документ с предложением до сих пор не был представлен общественности, а Пендаровски в продолжении своей речи заявил, что «не осмеливается повторять попытки прошлого», а потому воздержится от более конкретных суждений.