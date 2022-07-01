Гродно, Белоруссия, 1 июля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Делегация от Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко работает на форуме регионов России и Белоруссии в Гродно.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

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«Осмотрели выставку достижений промышленности Республики Беларусь. Новая сельхозтехника, автобусы, грузовики и даже автофургоны для туризма. Изучим все предложения. А пока готовимся к подписанию важного соглашения о сотрудничестве», — сообщил в своём телеграм-канале Кожемяко.

Приморцы в комментариях поддерживают сотрудничество Приморья и Белоруссии:

«Олег Николаевич, очень правильное сотрудничество! Жила в Минской области несколько лет. Люблю и восхищаюсь! У них надо учиться Приморью, как решать вопросы и трудиться для себя, а не для галочки. Как же было здорово жить единым государством без границ».

«Олег Николаевич, везите всё. Пригодится».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия способны выстроить такую конструкцию отношений, какой будут завидовать другие страны мира, однако они не намерены никого инкорпорировать. Об этом 30 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Минске.