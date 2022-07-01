Пекин, 1 июля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. С июня в сфере гражданской авиации Китая зафиксирован заметный рост на фоне улучшений в борьбе с пандемией в стране и принятия ряда мер по поддержке отрасли, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

С 24 по 26 июня количество рейсов превышало 10 000 ежедневно в течение трех дней подряд, восстановившись примерно до 60% от показателей до начала пандемии, сообщило Управление гражданской авиации Китая. За неделю, закончившуюся 26 июня, количество однодневных рейсов составило в среднем 9 860 по сравнению с примерно 6 500 в начале месяца, сообщил представитель администрации.

По словам чиновника, среднесуточный пассажиропоток за ту же неделю достиг 804 000 поездок, что почти вдвое больше, чем в начале июня, подчеркнув устойчивое восстановление сектора и растущее доверие рынка.

Китай принял множество мер, чтобы помочь сектору гражданской авиации преодолеть трудности, например, предложил финансовую поддержку в виде экстренных займов и облигаций и отсрочил выплаты страховых взносов по социальному страхованию для компаний гражданской авиации.