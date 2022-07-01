Ульяновск, , 06:33 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 30 июня заражение новой коронавирусной инфекцией официально подтверждено у 19 жителей Ульяновской области. Отметим, что 29 июня выявлено 17 случаев инфицирования, 27 и 28 июня было подтверждено по 18 случаев заражения коронавирусом, 25 и 26 июня — по 15.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 154 414 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, что в Ульяновской области лабораторно выявлено 203 650 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 198 666 пациентов, от ковида умерли 4718 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 17,9%, в то время как в целом по России — 21,5%.

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