Ульяновск, 1 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 30 июня заражение новой коронавирусной инфекцией официально подтверждено у 19 жителей Ульяновской области. Отметим, что 29 июня выявлено 17 случаев инфицирования, 27 и 28 июня было подтверждено по 18 случаев заражения коронавирусом, 25 и 26 июня — по 15.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 154 414 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, что в Ульяновской области лабораторно выявлено 203 650 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 198 666 пациентов, от ковида умерли 4718 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 17,9%, в то время как в целом по России — 21,5%.