Токио, , 06:31 — REGNUM Режим экономии электроэнергии ввело правительство Японии впервые за последние семь лет в связи с аномальной жарой. Об этом 1 июля сообщает агентство Kyodo.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аномально жаркая погода установилась на большей части территории Японии, температура воздуха днём достигает +35 градусов. Начиная с 27 июня в Токио и ещё в восьми регионах Японии была зарегистрирована температура +40 градусов, в этих префектурах действовало предупреждение о нагрузке на электросети.

На сегодняшний день призыв правительства разумно расходовать электроэнергию касается жителей всей территории Японии. Данная мера предполагает использование кондиционеров и прочих электроприборов, помогающих избежать теплового удара, но жителям Японии настоятельно рекомендуют не использовать прочие электроприборы без особой необходимости, поощряют стремление гасить свет, особенно в часы пиковых нагрузок на электросети.

Также сокращено потребление электроэнергии на рекламу, вывески, освещение витрин, демонстрацию работы электроприборов в магазинах и на прочие второстепенные вещи. Власти совместно с поставщиками электроэнергии готовятся внедрить систему поощрения экономии энергии для домохозяйств с начислением бонусных баллов для тех, кто исполняет соответствующие предписания.

Указывается, что кроме аномальной жары причиной экономии электроэнергии стало старение оборудования тепловых электростанций, а также опасения в связи с закупками топлива для их работы, которые оказались под вопросом из-за событий на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима экономии электроэнергии в Японии в связи с остановкой работы ТЭС из-за землетрясения.

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