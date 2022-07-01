Пекин, 1 июля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и его Постоянный комитет приняли 69 новых законов и пересмотрели 237 законов за последнее десятилетие, сообщил Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, передает агентство Синьхуа.

Dong Fang Сессия ВСНП

На данный момент действуют 292 закона, сообщили в ведомстве на пресс-конференции 29 июня. ВСНП и его Постоянный комитет ускорили темпы законодательной работы, обеспечивая при этом качественное законодательство. По словам Ван Тэмина, заместителя генерального секретаря Постоянного комитета ВСНП, был принят или пересмотрен пакет законов, срочно необходимых для управления страной и удовлетворения растущих потребностей людей в лучшей жизни.

За последнее десятилетие было запрошено общественное мнение по 217 законопроектам, и более 1,2 млн человек внесли более 3,8 млн предложений. Ван также отметил, что Постоянный комитет ВСНП постоянно совершенствует формы и механизмы проверок правоохранительных органов, сочетая проверки на месте с выборочными проверками, анкетированием и онлайн-исследованиями.