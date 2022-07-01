Пекин, , 06:23 — REGNUM Госсовет КНР объявил о назначении и увольнении чиновников, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сунь Гуанъюй был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Чжан Жанминь больше не будет занимать пост вице-президента Национальной академии управления (NAG) и был назначен вице-президентом Китайской академии общественных наук.

Юй Бинь был назначен заместителем директора Исследовательского центра развития Государственного совета. Се Чунтао был назначен вице-президентом NAG (уровень министра), который будет отвечать за повседневные операции, заменив Ли Шулэя.

Чжан Сяомин был отстранен от должности заместителя директора, отвечающего за повседневную деятельность Управления по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР.