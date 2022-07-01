Екатеринбург, 1 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Суд изменил меру пресечения председателю Союза десантников Уральского федерального округа и члену Общественной палаты Свердловской области Евгению Тетерину. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд

Тетерина выпустили из СИЗО. Теперь он будет находиться под домашнем арестом по 30 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главного десантника Урала задержали в ноябре 2021 года по подозрению в посредничестве в передаче взятки. В апреле текущего года Тетерин уже пытался выйти на свободу. Тогда суд оставил его в СИЗО.