Владивосток, , 06:19 — REGNUM С 29 июня для старшего поколения (55+) Приморья в рамках программы «Активное долголетие» начал работу проект «Фитнес для мозга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пенсионеры Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Почти четыре тысячи вологодских пенсионеров живут в соцучреждениях

Для участников проекта разработана система уникальных упражнений, которые помогут сохранить и поддержать физическую и умственную активность, улучшить речь и координацию, развить воображение, укрепить память и интеллект.

«Часто с возрастом мы замечаем, что происходит ухудшение когнитивных функций. Такие нарушения работы мозга, двигательной системы ведут к развитию деменции и задуматься об этом стоит не только в преклонном возрасте. Занятия по программе «Фитнес для мозга» помогут значительно улучшить связь ум–тело, оптимизировать мозговую деятельность через подобранные особым образом физические движения», — пояснили специалисты.

Занятия будут проходить как в помещении Центра активного долголетия (Владивосток), так и с выездами на природу и в живописные места города.

В дальнейшем очные и онлайн-занятия по проекту «Социальный фитнес» планируется распространить по всему Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в учреждениях соцобслуживания проживают почти четыре тысячи пенсионеров и людей с инвалидностью.