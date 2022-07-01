Пекин, 1 июля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Высокопоставленный китайский дипломат и партийный деятель отправился в турне в четыре страны Африки и Ближнего Востока, сообщает агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Ян Цзечи

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и директор Канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК Ян Цзечи с 29 июня по 4 июля совершит официальные визиты в Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве и Мозамбик.

Визиты Яна осуществляются по приглашению правительств четырех стран, заявил 29 июня в Пекине представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.