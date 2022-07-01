Омск, , 06:16 — REGNUM Специальное отделение по вытрезвлению открыли 1 июля в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

В вытрезвителе Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». Реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия

Отделение, открытое в центре социальной адаптации по улице Семиреченская, будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. «В Омской области подобных организаций не было более 12 лет», — уточнили в облправительстве.

Добавим, полицейские ежегодно забирают с улиц Омска и области около 6 тысяч человек, находящихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

На ремонт и оснащение спецотделения из регионального бюджета выделили около 11 млн рублей. Как подчеркнул министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, в отделении будут принимать только тех, кто не нуждается в медицинской помощи, не пострадал от противоправных действий и выразил согласие на временное пребывание здесь.

В штат отделения вошёл 21 человек. Для постояльцев оборудовали комнаты с индивидуальными спальными местами и тумбами. Также предусмотрены санитарные помещения, комната первичного приёма, медицинский кабинет. Пребывание пациентов финансируется за счёт средств областного бюджета.

Уточняется, что покинуть отделение можно будет «после естественного вытрезвления».

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