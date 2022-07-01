Тирана, , 06:22 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 30 июня в ходе визита в Мадрид на саммит НАТО одобрил предложение президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию отношений между Северной Македонией и Болгарией, которое должно снять с Албании и Северной Македонии вето на начало переговоров о вступлении в ЕС.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик обратился ко всем гражданам Северной Македонией с просьбой принять это решение, поскольку оно дает, в случае его полного принятия, шанс на официальное начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

«Последнее французское предложение, оно же окончательное, дает Северной Македонии возможность окончательного принятия и открывает путь к официальному запуску переговоров о вступлении двух стран в Европейский союз! Братьям македонцам и албанцам в Северной Македонии говорю: принимайте!» Эди Рама

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