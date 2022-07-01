Тирана, 1 июля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 30 июня в ходе визита в Мадрид на саммит НАТО одобрил предложение президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию отношений между Северной Македонией и Болгарией, которое должно снять с Албании и Северной Македонии вето на начало переговоров о вступлении в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик обратился ко всем гражданам Северной Македонией с просьбой принять это решение, поскольку оно дает, в случае его полного принятия, шанс на официальное начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.