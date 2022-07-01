Кабул, 1 июля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Первая партия предметов для оказания помощи при землетрясении, пожертвованных китайским правительством, прибыла в международный аэропорт Афганистана в Кабуле вечером 27 июня и была передана афганской стороне, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Посол Китая в Афганистане Ван Юй и Гулам Гаусс Насери, исполняющий обязанности государственного министра по ликвидации последствий стихийных бедствий и гуманитарным вопросам временного правительства Афганистана, возглавляемого террористами-талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присутствовали на церемонии передачи в аэропорту.

На церемонии Ван сказал, что китайское правительство решило выделить 50 млн юаней (около $7,5 млн) на оказание чрезвычайной гуманитарной помощи Афганистану, и что первая партия поставок включает палатки, складные кровати и одеяла.

Ван сказал, что еще шесть китайских самолетов доставят гуманитарную помощь в ближайшие три дня. Он добавил, что все поставки продовольствия, которые Китай пообещал в качестве помощи Афганистану, прибыли раньше.

Насери поблагодарил Китай за выражение соболезнований и предложение чрезвычайной помощи сразу после землетрясения и сказал, что эти шаги свидетельствуют о давней дружбе между народами двух стран.

22 июня в результате сильного землетрясения на юго-востоке Афганистана погибло более 1000 человек и еще около 2000 получили ранения, а десятки тысяч домов были разрушены.